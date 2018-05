CorriMarano e scalata ad Ospitaletto per una domenica intensa di sport

A Marano si svolge domenica 13 maggio la storica gara ciclistica “Marano Ospitaletto”. L'iniziativa è promossa dal Comune di Marano, l’associazione “Marano C’E’” e l'Us Formiginese. La corsa è ritornata nel 2016, in occasione del passaggio del Giro d'Italia, dopo una interruzione di oltre 20 anni, in una versione riservata agli allievi.

Dalle ore 12,45 in piazza Matteotti è in programma la presentazione delle squadre, oltre 150 atleti anche da tutta Italia.

Il via ufficiale sarà alle ore 14,45; i corridori nella prima parte affronteranno un circuito locale, poi la scalata verso Ospitaletto, il traguardo volante di Rodiano, il gran premio della montagna posto a San Gaetano quindi l’arrivo sulla strada provinciale dopo oltre 53 chilometri.

E sempre domenica a Marano è in programma la CorriMarano, gara podistica arrivata alla quinta edizione; dalle ore 7.30 alle 9.00 sono previste le iscrizioni a tutti i percorsi, con inizio gara 9.30. Il percorso trail competitivo è lungo circa 18 chilometri nelle colline di Marano, Villabianca e Denzano, quello non competitivo circa 13 chilometri; prevista anche una camminata leggera di nove chilometri. Sarà attivo il servizio babyparking gratuito, alle ore 13 le premiazioni, a seguire la Corrimarano junior per bambini fino a 10 anni.