Corsa al mattino, a Sassuolo tocca alla "5.35"

Torna giovedì prossimo, 7 giugno, la “5.35”: la 5 km di corsa o di passo organizzata da Atletica Mds Panariagroup in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Sassuolo giunta alla sua seconda edizione.

Il ritrovo è previsto per le ore 5 di giovedì 7 giugno in piazzale Della Rosa, di fronte a Palazzo Ducale con la partenza alle ore 5.35 per un percorso, lungo 5 km, che attraverserà tutto il centro storico cittadino passando per il parco Ducale ed il parco Vistarino con il ritorno in piazzale Della Rosa attraverso piazza Garibaldi.