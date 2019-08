Sassuolo. Torna l'appuntamento podistico "Andar per casiglie"

Anche quest’anno nell’ambito della propria Sagra Annuale, la Parrocchia Madonna di Sotto in collaborazione con il Gruppo Podistico LA GUGLIA e la sezione di Sassuolo dell’AVIS (associazione volontari italiani del sangue) organizza la ormai tradizionale corsa non competitiva a passo libero ANDAR PER CASIGLIE.

La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Sassuolo e, per la prima volta, della Società Sassuolo Calcio si svolgerà Sabato 31 Agosto con inizio alle ore 17,00 con partenza ed arrivo, dopo un percorso di 4,9 o 10,3 Km, nel piazzale della Parrocchia in via Frati Strada Alta 2. Al tradizionale percorso sono state apportate alcune importanti modifiche. Anzitutto la SASSUOLO CALCIO consente l’attraversamento del proprio centro sportivo appena inaugurato, con l’impegno per l’anno prossimo di migliorie possibilmente ancor più sostanziali. Anche CA’ MARTA durante l’attraversamento della sua struttura darà il proprio contributo offrendo ai partecipanti un ristoro a base di acqua alcalina prima di procedere verso il lago della pesca sportiva. Ed infine il VIVAIO BENEDETTI aprirà la propria struttura consentendone l’attraversamento.

Grazie al contributo degli sponsor verrà offerto ai partecipanti una maglietta tecnica della manifestazione. L’AVIS ,infine, che sarà presente con un proprio stand informativo, mette a disposizione anche un Servizio Medico durante l’intero svolgimento della gara. Non è previsto un numero massimo di partecipanti e le iscrizioni sono aperte fino a 15 minuti dall’inizio.