Di corsa all'amba con la For Run 5.30. Iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione formiginese della For Run 5.30, gara podistica in programma per il 25 maggio, che prende il nome dall’insolito orario di partenza. Ci si iscrive tramite bonifico bancario alla Podistica Formiginese e presso Hub in Villa, in occasione della Pedalata contro le Mafie dell'8 aprile, presso l'edicola di via Unità d’Italia, Happy Bar di via Trento Trieste, Lupo Sport di via Giardini a Modena (entro il 18 maggio).

Al momento dell’iscrizione, oltre a nome e cognome, va indicata la taglia per la t-shirt, da ritirare mercoledì 23 e giovedì 24 maggio presso Le Loggette di Piazza Repubblica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19, presentando ricevuta del versamento della quota d’iscrizione.

Partenza e arrivo da piazza Calcagnini, lungo un percorso di 5,5 chilometri da fare di passo o di corsa, per vivere la città quando ancora dorme, fare sport in silenzio e senza traffico, gustare una colazione sana con frutta a km 0.

Un mese prima della gara, un preparatore atletico della Podistica Formiginese sarà a disposizione gratuitamente per quattro sere (2, 8, 15 e 22 maggio), nel parco di Villa Gandini, ritrovo vicino all’ingresso della biblioteca, dalle ore 18 alle 19, per l’avviamento e l’allenamento alla corsa.

L’intero utile della manifestazione verrà devoluto a progetti per la comunità. Info e news sulle pagine Facebook del Comune di Formigine e della Podistica Formiginese.