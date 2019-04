Una Run 5.30 "in yellow" per aprire il Festival SportivaMente

Venerdì 3 maggio si terrà la camminata/corsa non competitiva di circa 5,00 km nel cuore della città con partenza alle ore 5.30 del mattino da Piazzale della Rosa.

L'obiettivo dell'iniziativa è di condividere un'esperienza unica, orientata non solo alla performance ma anche al piacere di costruire relazioni nuove: chi vuole semplicemente camminare/correre in compagnia, chi per camminare e muoversi ha bisogno di un bastone, una sedia a rotelle e chi invece ha bisogno di un compagno, un aiutante o chi si è inventato un modo diverso di muoversi.

Si può correre a coppie, chi con occhialini particolari si lascerà guidare, chi correndo potrà immaginarsi come vede un ipovedente, tutti insieme e ognuno coi propri limiti, risorse, tempi e modalità, per scoprire che il piacere dello sport si moltiplica se viene condiviso.

Costo dell'iscrizione: 10 € a persona, fino al 15 aprile - 15 € a persona, dal 15 aprile.

Parte del ricavato andrà a finanziare progetti di inclusione sociale.

Cosa si riceve all'iscrizione:

t-shirt 5.30 yellow edition

occhiali per simulare l'ipovisione offerti da Retina Italia Onlus (su richiesta)

ristoro di frutta fresca di stagione e bevande

assistenza medica

assicurazione RC

Il materiale verrà consegnato Giovedì 2 Maggio dalle ore 10 alle ore 18 presso la Sala Biasin in Via Rocca 22.

Dove iscriversi:

Profumeria Corradini in Via Battisti 5

Clap in Via Pia 150

Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli 25

Tabaccheria Ansaloni in Via Felice Cavallotti 39

Decathlon Italia di Modena, in viale Ovidio 60

Informazioni:

segreteria@festivalsportivamente.it