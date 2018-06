Tris Quarté Quinté nazionale all'Ippodromo Ghirlandina

Il martedì dell'Ippodromo di Modena sta diventando un appuntamento di rilevo a livello tecnico. Infatti il programma ben confezionato dall'Ufficio Tecnico della Società Modenese sta risultando molto gradito ai migliori driver e allenatori che quindi portano sulla nostra pista i loro migliori soggetti.

Anche questa settimana abbiamo il piacere di proporre la corsa Tris Quarté Quinté nazionale, una corsa in cui i cavalli saranno disposti su 3 nastri e che si preannuncia equilibrata e presumibilmente molto battagliata e aperta nel pronostico.

Anche le domeniche estive si stanno confermando come appuntamento molto gradito per famiglie e appassionati, con ottimi livelli di gioco e di presenze sul campo, quindi vi aspettiamo numerosi anche questo martedì per continuare il trend positivo con l'auspicio che questi numeri così positivi facciano anche da traino per l'intero settore e anche tramite il nuovo Ministro delle Politiche Agricole sia possibile garantire un adeguato futuro all'ippica e alle famiglie che lavorano nel nostro mondo.