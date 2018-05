Un sabato di corse e divertimento all'Ippodromo Ghirlandina

Dopo le domeniche caratterizzate dai grandi appuntamenti l’Ippodromo Ghirlandina torna alla programmazione abituale con l'ultimo sabato di primavera. Anche questa settimana sono in programma corse di ottima qualità in particolare il Premio Liguria per cavalli di 3 anni di buona qualità.

A metà pomeriggio ritorna l'ormai "classico" aperetivo in tribuna dopo la quinta corsa. Inizio corse ore 15.30 circa.

A giugno, ioltre, l’attività dell’Ippodromo Ghirlandina raddoppia con i convegni programmati nei giorni di Domenica e Martedì.