Il Premio Spiagge delle Isole Tremiti corsa clou nella domenica dell'Ippodromo

E' entrata nel vivo la stagione dell'Ippodromo Ghirlandina. La corsa clou di domenica 10 giugno sarà il Premio Spiagge delle Isole Tremiti, un doppio chilometro per tre anni in cui la partenza tra i nastri fornirà ulteriori incognite ed equilibrio alla corsa.

Come sempre saranno presenti nell'impianto sono presenti varie aree dedicate ai bambini, in particolare la zona pony che permette ai più piccoli di avvicinarsi e conoscere il mondo del cavallo in assoluta sicurezza con l'aiuto di istruttori F.I.S.E., e che a metà pomeriggio come sempre sarà offerto un piccolo rinfresco ai presenti.

La Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli ricorda l'Avvocato Vittorio Rossi, grande appassionato e ippico a tutto tondo, prima consigliere e poi dal 2003 al 2012 Presidente della nostra Società, scomparso nei giorni scorsi. La Società, nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, comunica che verrà commemorato Domenica 10 con un minuto di raccoglimento durante le corse.