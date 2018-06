Ippodromo Ghirlandina di Modena, Domenica alle corse

Ancora un appuntamento festivo con le corse all’Ippodromo Ghirlandina, domenica 17 giugno, in questo mese in cui Modena è al centro dell’attività ippica regionale, con corse di qualità in cui sono presenti i migliori driver del panorama ippico nazionale. Corsa clou del pomeriggio il “PREMIO ALLEVAMENTO FOLLI SRL” una categoria AB con dotazione di 14.300 Euro, per cavalli di ottima categoria sulla distanza del miglio.

A metà pomeriggio, dopo la quinta corsa, per il pubblico presente verrà offerto un aperetivo con assaggi di prodotti locali. Per i più piccoli oltre alle 2 aree giochi poste alle estremità dalla tribuna è presente un’ area giochi al coperto con gonfiabili, macchinine elettriche, vasca di palline e uno spazio per i piccolissimi.

Nell’area Pony inoltre i bimbi dai 3 anni in poi potranno avvicinarsi al mondo dei Pony e del Cavallo, in assoluta sicurezza con l`aiuto di istruttori F.I.S.E.

Inizio corse ore 15.30 circa.

Le prossime giornate di corse sono così programmate: Martedì 19, Domenica 24 e Venerdì 29 Giugno. 24 e 29 Giugno corse un notturna con inizio alle ore 20 circa.