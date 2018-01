Casa Corsini: musica tedesca, storytelling e robotica per ragazzi

Dopo la pausa per le festività torna a pieno ritmo la macchina organizzativa di Casa Corsini. Fra i primi appuntamenti in programma proposti da Associazione Lumen ci sono i laboratori di robotica per bambini e ragazzi, la serata alla Soneek Room - Fonoteca Massimiliano Teneggi sulla musica tedesca e il workshop “La sala macchine dello storytelling” con Diego Fontana.

S’inizia venerdì 12 gennaio alle ore 17 con “Io, robot”, laboratorio dedicati ai bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni con “La Tata robotica” per ripartire alla scoperta di nuovi robot super intelligenti: per capire come funzionano e come pensano ed imparare giocando a programmarli, controllandone i motori, i sensori, i movimenti e molto altro ancora. Si prosegue lunedì 15 gennaio dalle ore 21 alla Soneek Room - Fonoteca Massimiliano Teneggi: Nicola Caleffi e Stefano Cocco Covili propongono una serata di ascolti e chiacchiere dedicata al Krautrock, cioé al meglio della musica tedesca prodotta negli anni Settanta in Germania, musica innovativa, audace e sperimentale: dai Neu! ai Popol Vuh, dai Kraftwerk ai Tangerine Dream; la serata nella fonoteca di Casa Corsini è proposta in collaborazione con Radio Antenna 1. Sabato 20 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 è invece in programma un workshop dedicato allo storytelling, tenuto da Diego Fontana, per cominciare a comprendere che cosa è davvero una storia e da quali meccanismi è governata, traendo strumenti utili a costruire le proprie narrazioni. Il workshop “La sala macchine dello storytelling” è dedicato a chiunque, con particolare specificità per chi, per lavoro o per hobby, cerca strumenti per imparare a raccontare storie: autori, videomaker, comunicatori, copywriter, appassionati di cinema e di lettura.

Informazioni e iscrizioni: Casa Corsini, via Statale 83, Spezzano di Fiorano Modenese, tel. 0536 240190, mail lumenassociazione@gmail.com