Corsi Civibox, smart robot e "c'era una volta la mia strada"

Mini robot per la didattica e suggerimenti per costruire una storia per immagini. “Smart robot: making, gioco, coding e robotica” e “C’era una volta… la mia storia: vie, piazze, antichi mestieri e botteghe di Modena” sono i titoli dei nuovi laboratori/corsi gratuiti (ma con iscrizione obbligatoria) che Civibox propone a bambini e ragazzi, insieme con la Rete Net Garage e il Quartiere 1 e il Quartiere 2 del Comune di Modena.

Il primo a prendere il via è “Smart robot” con il Quartiere 2, che si svolge al Punto di lettura Modena Est di via Indipendenza 25, di mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, nei giorni 20, 22 e 27 febbraio, e 1, 6 e 8 marzo. Grazie all’utilizzo dei mini robot creati per la didattica e degli strumenti per programmarli si svolgono laboratori per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età per avvicinare all’uso delle tecnologie in modo ludico – formativo.

Si svolge, invece, tutto in marzo “C’era una volta… la mia storia: vie, piazze, antichi mestieri e botteghe di Modena”, con il Quartiere 1 al Net garage di via degli Adelardi 4, in centro storico. Dall’album fotografico al video narrativo, si introdurranno elementi utili per scrivere storie con le immagini, invitando i bambini e i ragazzi partecipanti a scattare foto secondo le regole della composizione fotografica per arrivare a comporre un vero e proprio album che racconti un pezzo di storia di Modena legata ad antichi mestieri. Si svolge di mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 nei giorni 13, 15, 20, 22, 27 e 29 marzo.

Per entrambe le proposte si partecipa gratuitamente ma con iscrizione obbligatoria.

Per le iscrizioni e per informazioni la segreteria di Civibox in via degli Adelardi 4 è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, tel. 059 2034844 o cell. 334 2617216. Informazioni online (www.civibox.it).