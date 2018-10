I corsi di informatica per bambini e ragazzi a MakeItModena

Sabato 20 ottobre alle 15 la Palestra digitale MakeitModena, in strada Barchetta 77, riapre con un pomeriggio dedicato alla presentazione di CoderDojo e Scratch e una merenda insieme ai partecipanti.

CoderDojo è un progetto nato nel 2011 in Irlanda per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'informatica e della programmazione (coding) attraverso l'uso di Scratch, durante incontri liberi e gratuiti a cui partecipano con i genitori. Scratch è un linguaggio di programmazione realizzato dal Mit, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, per la didattica. Rivolto a bambini e ragazzi, Scratch è però un vero linguaggio di programmazione interamente in ambiente grafico, molto colorato, ideale per realizzare animazioni e giochi interattivi.

Durante i CoderDojo, laboratori che si svolgono solitamente al sabato pomeriggio, i ragazzi vengono introdotti al linguaggio dai "mentor", volontari più esperti, spesso genitori, che guidano i partecipanti alla realizzazione dei progetti.

La Palestra Digitale Makeitmodena è un Dojo iscritto alla piattaforma ufficiale del progetto e organizza regolarmente dei pomeriggi di coding. Per partecipare ai CoderDojo, gratuiti e rivolti a bambini e ragazzi tra 8 e 12 anni accompagnati da un genitore, occorre iscriversi (makeitmodena@gmail.com).

La presentazione di sabato è rivolta a genitori, e non solo, per scoprire cosa sono CoderDojo e Scratch ed entrare a far parte della 'community'.