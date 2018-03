Modena: corso base di home styling

Un corso dedicato ad apprendere i temi di base per la progettazione degli interni e per imparare a realizzare un moodboard, cioè una tavola delle ispirazioni, per creare i colori e gli abbinamenti giusti per i propri spazi.



Durante il workshop si tratteranno i seguenti argomenti:

- come abbinare i colori

- riconoscere gli stili ed i materiali

- valorizzare lo spazio con il colore, i tessuti e la decorazione

- come creare un moodboard: realizzeremo insieme un moodboard per iniziare il tuo progetto di home styling e sarai seguito nella scelta del tema, nel progetto e nella realizzazione pratica.



Il corso è rivolto sia ad appassionati di interni sia ad esperti del settore in cerca di nuove idee e ispirazioni.



A fine corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.



Per tutte le informazioni e prenotazioni: info@carlacosta.net