Trasparenza ed attendibilità dei bilanci degli Enti Locali. Corso formazione dei commercialisti di Modena

Il tema della trasparenza e dell’attendibilità dei bilanci redatti dagli Enti Locali è da diverso tempo al centro dell’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, soprattutto a cause delle conseguenze che le norme nazionali e comunitarie possono far scattare a seguito di situazioni non equilibrate o poco chiare. L’accuratezza e la veridicità

della certificazione dei rendiconti contabili di Comuni, Province e Regioni è quindi materia delicata, che compete in primo luogo a tecnici qualificati e aggiornati.

A questo scopo l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena ha deciso di organizzare un corso di formazione ed aggiornamento professionale per Revisori dei conti di Enti Locali. Il corso è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali, ed i contenuti sono stati condivisi con il Ministero degli Interni. Il corso di formazione è appositamente formulato per soddisfarele esigenze di chi si appresta a ricoprire l’incarico di Revisore Unico degli Enti Locali, ma è utile anche a chi già svolge questa funzione: la partecipazione al corso, infatti, è valida ai fini dell’iscrizione negli appositi elenchi dei Revisori dei conti di Enti Locali tenuti dalle Prefetture, nonché al mantenimento dell’iscrizione stessa.

La prima giornata di formazione è stata dedicata ad approfondire il tema bilancio di previsione; la seconda giornata formativa, in programma per giovedì 22 novembre a partire dalle ore 9 presso la sede dell’Ordine (via Emilia Est 25), sarà incentrata sul tema dei vincoli di finanza pubblica e di spese per il personale. Tra i temi affrontati figurano il “pareggio di bilancio” e la relativa determinazione degli obiettivi, i controlli da eseguire in sede di espressione del parere sul Bilancio di Previsione e sulle variazioni ed i controlli sulla certificazione annuale.

Quella del Revisore dei conti di Enti Pubblici è una figura professionale che richiede una preparazione accurata ed impone un’attività costante di aggiornamento. Con questo contabili la possibilità di apprendere competenze specifiche, acquisendo o migliorando le conoscenze già possedute. Il taglio operativo del corso è stato predisposto per

fornire ai Revisori contabili gli strumenti pratici per porre in essere un controllo sostanziale - e non solo formale - sull’Ente soggetto a verifica, dando piena informativa dei principali strumenti giuridici a disposizione delle Amministrazioni pubbliche. Al termine del percorso di formazione i partecipanti dovranno sostenere un test di valutazione in forma scritta.