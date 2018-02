Cucina salutare e cultura nello stesso piatto

Cucina, salute e musica sono gli ingredienti del primo appuntamento, in programma sabato 3 febbraio, di “Con giusta misura”, un progetto di Trame 2.0 in collaborazione con il Centro oncologico modenese e la partecipazione delle associazioni Angela Serra, Ant, Cesto di Ciliegie, Lilt, realizzato con il sostegno dell'assessorato al Welfare del Comune di Modena. Obiettivo del progetto è imparare a cucinare applicando i principi di una sana alimentazione in linea con le più attuali linee guide in particolare del World Cancer Research Fund e dell’American Institute for Cancer Research che pubblicano report sulle evidenze scientifiche esistenti tra diversi stili di vita e tumori.

L’iniziativa è rivolta a donne operate al seno e seguite presso il Centro Oncologico del Policlinico di Modena. Quattro gli appuntamenti in programma il sabato dalle 9 alle 13 all’Iscom di via Piave 125, nel corso dei quali le partecipanti prepareranno le pietanze con l’aiuto di cuoche. Ad ogni incontro sarà presente anche una figura sanitaria per rafforzare la conoscenza delle indicazioni sulle scelte alimentari. Il menù di ogni laboratorio comprenderà, verdure, semi oleosi, cereali integrali, legumi e pesce azzurro, con particolare attenzione ai metodi di cottura.

Accanto alla parte pratica dedicata alla preparazione delle ricette, è previsto un momento di musica, letteratura, arte o poesia coniugando l’accoglienza e la convivialità per promuovere il benessere della persona nella sua totalità.

Nel piatto di sabato 3 febbraio anche la musica di Mozart e il suo prodigio con Tiziano Salgarelli al flauto traverso e la narrazione di Giuliana Grenzi. Sabato 17 febbraio Renata Barberis legge “Che bello essere noi” di Lella Costa; il 3 marzo il calore nell’arte con Rossella Taglini e il 17 Maurizio Camurani propone letture dall’Artusi. Infine, ogni incontro si conclude con il pranzo durante il quale si mangia quanto preparato insieme.

La partecipazione è gratuita, le iscrizioni a trame@fastwebnet.it o tel. 3495288047.