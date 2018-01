Tra storia e arte, un corso di miniatura medievale al Monastero di San Pietro

Appuntamento fra storia e arte il 28 e 29 aprile presso il Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini, in via San Pietro 1, dove si scopriranno i segreti della miniatura medievale. Tra Celti e Longobardi, in questo laboratorio della durata di un weekend ci si avvicinerà ai misteri dell’arte della miniatura insulare e degli intrecci medievali, espressi dagli stili dei libri di Durrow, Lindisfarne e Kells.

Un’esperienza pratica che va dalla preparazione della pergamena alla realizzazione del disegno e della doratura, per terminare infine con la stesura dei colori.

Iscrizioni entro 14 aprile 2018. Il corso si svolge dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 sia sabato che domenica.

Per info e iscrizioni: http://www.upsf.it/modena-tra-celti-e-longobardi-la-miniatura-insulare/

