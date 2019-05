Al via a Modena un corso di sceneggiatura cinetelevisiva

Il 14 Maggio 2019 ha inizio il primo Corso di Sceneggiatura CineTelevisiva su Modena. Il corso si prefigge di insegnare, in un percorso di 12 lezioni, agli allievi che vi parteciperanno le basi per scrivere un prodotto per il Cinema o la Televisione e per poterlo proporre a produttori e network. Durante le lezioni verranno trattati i seguenti argomenti:

-- Differenza tra scrittura per narrativa, teatro, cinema e TV

-- Differenza tra soggetto, concept, scaletta, master script e shooting script

-- Scrittura in tre atti

-- Il percorso del personaggio

-- Differenze tra vari generi cinematografici, con un capitolo a parte riguardo il Documentario

E tanto altro ancora. E non vi sarà solo teoria, ma anche tanti begli esercizi pratici, perché è praticando che si impara!

Il corso si svolge presso la sede di Via Samuele Morse, in zona San Faustino (adiacenze Parco Ferrari), tutti i martedì e giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30. Per costi ed iscrizioni:

3518043638 (WhatsApp, no telefono perché di giorno non sempre riesco a rispondere)

dalviaggioalloschermo@gmail.com

MESSENGER https://facebook.com/sceneggiaturacinetelemodena