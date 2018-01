Formigine, in Sala della Loggia corso sui disturbi alimentari

Venerdì 26 gennaio alle ore 20,45 si terrà in Sala Loggia a Formigine l’incontro organizzato dall’Associazione Fanep Onlus: “Insieme per vincere i Disturbi del Comportamento Alimentare - Anoressia e Bulimia”.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Formigine, vuole sensibilizzare e informare l’opinione pubblica riguardo ai disturbi del comportamento alimentare, in particolare anoressia e bulimia, patologie che colpiscono soprattutto in età giovanile e adolescenziale.

Per cogliere i segni premonitori della malattia e gestire al meglio il percorso di cura, diventa fondamentale l’opera di supporto fornita dal contesto sociale, dalla famiglia, da medici specialisti, così come da famiglie che hanno già vissuto o stanno vivendo la stessa esperienza.

Nata a Bologna nel 1994, l’associazione Fanep Onlus, è da qualche mese presente anche a Formigine, nella sede di Villa Benvenuti, dove fornisce accoglienza, informazioni e assistenza in merito alle diverse problematiche relative ai disturbi del comportamento alimentare, così come accade a livello nazionale, dove negli anni ha offerto sostegno e cura a circa 170.000 famiglie.

Durante la serata formiginese, a ingresso libero, interverranno il Dr. Claudio Annovi, responsabile Programma Disturbi Comportamento Alimentare per la provincia di Modena, la Dott.ssa Valentina Fasoli, membro del Consiglio Direttivo Società Italiana Studio Disturbi Comportamento Alimentare sezione Emilia Romagna, il Dr. Dante Zini, Unità Operativa Complessa Disturbi Comportamento Alimentare Azienda Ospedaliera Universitaria Modena, responsabile scientifico Fanep-Onlus, insieme a un volontario dell’associazione.