Defibrillatori, aperte le iscrizioni al corso BLSD del CSI Modena

Il Centro Sportivo Italiano, nel comitato provinciale di Modena, continua con il suo impegno a fianco delle società sportive (e non solo) attraverso la proposta #cuoresportivo, che propone il corso di formazione per operatori BLSD e il corso di aggiornamento (retraining) per chi ha già ottenuto l’attestato di operatore BLSD due anni fa.

Il corso base, in programma sabato 28 settembre dalle 8.00 alle 13.00 presso la sede ADIFER Emilia in via Emilia Ovest 1123 a Modena, è rivolto a tutte le persone che intendono apprendere le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore e che necessitano di ottenere la certificazione BLSD: allenatori e dirigenti di società sportive, animatori e operatori sportivi, arbitri, accompagnatori (possono essere formate anche persone non iscritte alla società sportiva o non tesserate CSI). Scadenza iscrizioni: sabato 21 settembre (o al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili).

Il corso di aggiornamento, in programma sabato 28 settembre dalle 11.00 alle 13.00 presso la sede ADIFER Emilia in via Emilia Ovest 1123 a Modena, è rivolto a coloro che hanno conseguito l’attestato due anni fa (l’attestato deve essere di operatore formato BLSD, non è valido il semplice attestato BLS). Il retraining va effettuato entro i due anni dalla data del corso base. Scadenza iscrizioni: sabato 21 settembre (o al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili).

Per info e iscrizioni: defibrillatori@csimodena.it - 059.395357