Corso facebook instagram advertising

RELATORE: Michael Vittori



Si occupa dal 2008 di consulenza e formazione specialistica sull'advertising online e web marketing, con focus specifico su Facebook Ads.



Ha partecipato ai più importanti eventi di web marketing nazionali in veste di relatore e moderatore: Web Marketing Festival, Adworld Experience, SMXL, Web Marketing Training (miglior relatore edizione 2016), Social Media Strategies, Ecommerce School.



Ha collaborato con enti importanti quali Confindustria Romagna e Hera per progetti specifici di formazione, oltre a lavorare per aziende di importanza nazionale ed internazionale.



Ha contribuito, scrivendone la prefazione, alla stesura del libro “Visibilità. Il superpotere che viene dal web” di Roberto Serra, edito da Dario Flaccovio Editore.



Durante il corso imparerai:



A comprendere i meccanismi che regolano il customer journey, l’asta pubblicitaria e il funzionamento del pixel.



Strutturare una campagna di successo, dalla scelta dell’obiettivo corretto fino alla creazione dell’annuncio, passando per la scelta del pubblico e del budget.



PROGRAMMA COMPLETO:



-A cosa serve la pubblicità su Facebook e Instagram e quando utilizzarla

-Domanda latente e consapevole

-Come funziona l’asta pubblicitaria

-Panoramica di Gestione Inserzioni e Business Manager

-Le tipologie di Campagne Pubblicitarie: quali scegliere

-Come strutturare una campagna Facebook Ads

-Analisi del pubblico: Audience Insights e altri strumenti

-Pubblico salvato, personalizzato e simile

-Pixel di tracciamento e configurazione delle conversioni

-Remarketing

-Formati 100% Mobile

-Facebook Lead (Generation) Ads

-Instagram Ads

-Posizionamento, formati, tipologie di offerta

-Metriche: quali servono davvero

-Creazione degli Annunci: dal copy al visual vincente