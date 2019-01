Un corso gratuito di smart photography a Villa Bi di Campogalliano

Negli ultimi anni smartphone e tablet stanno integrando fotocamere di livello sempre più elevato, diventando strumenti affidabili per realizzare immagini di qualità e dar spazio a fantasia e creatività. Sulla base di questo assunto prende avvio mercoledì 23 gennaio alle 16, presso il Centro Giovani Villa Bi di Campogalliano, in via Mattei 11, un corso di smart photography, rivolto a chiunque voglia approdare a un uso consapevole e vincente di Instagram e di altri social network. Il corso tenuto dalla fotografa Silvia Canini si propone di svelare trucchi e segreti per fotografie realizzate con dispositivi mobili ma anche con macchine professionali.

Le lezioni successive si terranno giovedì 24 gennaio, alle 15 (comprensiva di uscita fotografica) e venerdì 1° febbraio, alle 16. Il corso è gratuito, ma l'iscrizione è obbligatoria, allo 059.851008, oppure scrivendo a lavilla@comune.campogalliano.mo.it.