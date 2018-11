Con Iscom Fomrazione un corso gratuito sulla gestione finanziaria di un'impresa

In partenza il corso gratuito di Iscom Fomrazione Modena: "Fare impresa: la gestione economico finanziaria". Le principali tecniche di gestione economico finanziaria di un’attività d’impresa e di lavoro autonomo per una sana gestione aziendale.

CONTENUTI

• Pianificazione economico finanziaria della nuova impresa

• Budgeting

• Gli investimenti: tecnologie, strutture e impianti

• Il sistema del credito per la nuova impresa: gli strumenti finanziari adatti per ogni investimento

• Agevolazioni per imprese e microimprese: i consorzi fidi

• Opportunità di accesso a incentivi pubblici per l’avvio d’impresa

• Crowdfunding

• Business Angels e Venture Capital

REQUISITI RICHIESTI

Persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, che abbiano maturato un’idea imprenditoriale o che intendano investire in un percorso di lavoro autonomo

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Mercoledì 14 novembre, dalle 9.00 alle 13.00

Mercoledì 21 novembre, dalle 9.00 alle 13.00

Martedì 27 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

ATTESTAZIONE

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza

PER INFORMAZIONI

cristina.dovetta@iscom-modena.it

Tel: 059/7364350

SEDE DEL CORSO:

ISCOM FORMAZIONE – Via Piave 125 MODENA