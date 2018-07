Bon ton, accoglienza e savoir faire: un corso per i commercianti

Vendere di piu, si può! basta applicare qualche regola e sopratutto usare il sorriso, sempre! Quante volte ci siamo trovati di fronte un commerciante scorbutico, distratto o anche solo poco sorridente? Di certo la voglia di fare acquisti passa in un secondo e in tempi di crisi è facile ricorrere ad un altro fornitore.

E' per questo che per la seconda volta, Iscom Formazione, agenzia formativa di Confcommercio Modena organizza un corso di Bon Ton e Accoglienza, rivolto ai commercianti in collaborazione con Etiquette Academy Italy, la prima scuola italiana di Galateo Aziendale fondata nel 2001 da Simona Artanidi, esperta di galateo e buone maniere. Docente del percorso formativo sarà Alessandro Lunati, consulente certificato di Etiquette Italy.

“Siamo lieti di poter ripetere questo corso - spiega la Artanidi- che ha riscontrato un'ottima partecipazione nella prima edizione. Saper accogliere e coccolare il cliente è diventato fondamentale e questo percorso formativo serve proprio ad apprendere e mettere in pratica una nuova esperienza di accoglienza." "Crediamo che, prima ancora del prodotto, oggi più che mai sia fondamentale il valore della relazione con i clienti – continua Andrea Alessandrelli, direttore di Iscom –. È il vero capitale intangibile». Evidentemente negli ultimi anni si è un po’ smarrito: «Ecco perché abbiamo voluto rifare questo corso.

Tra i temi affrontati:abbigliamento, galateo ‘vocale’, cioè il modo in cui si dicono le cose e tante altre cose che possono, ma non sono apparire scontate.Il corso si terrà in due date 20 e 27 settembre 2018, iscrizioni già aperte.