Diventare istruttore cinofilo? A Modena si può

Una novità assoluta nel panorama formativo #CsiModena: il programma di corsi che il comitato provinciale di Modena del Centro Sportivo Italiano ha approntato per la stagione 2020 comprende anche il corso per istruttore cinofilo. Un pacchetto di 400 ore di formazione a partire da fine febbraio, 2 livelli consecutivi di formazione con qualifica in collaborazione con Hello Dog Cinofilia. Un percorso teorico e pratico completo, dalle origini del cane fino agli aspetti più tecnici, curato da educatori ed esperti del settore che operano a livello nazionale.

Il 1° livello del corso si terrà dal 22 febbraio fino al 26 aprile 2020 (dalle ore 9 alle ore 18), presso Stradello Ascari 4 Cortile di Carpi (Modena); si consegue la qualifica nazionale di 1° livello “operatore cinotecnico/allevatore/dogsitter”. Il 2° livello è in programma dal 2 maggio 2020 fino al 23 gennaio 2021, sempre dalle ore 9 alle ore 18; si consegue la qualifica nazionale di 2° livello “istruttore cinotecnico consulente di relazione”. Il corso consente di accedere all’esame di certificazione F.C.C. (Formatore Cinofilo Certificato - www.formatorecinofilocertificato.it) in conformità al documento tecnico normativo CWA16979 Dog Training Professional. Al termine di ogni livello è previsto un esame.

Il corso sarà tenuto da Antonello Nakhleh - referente nazionale CSI cinotecnica (formatore cinotecnico e istruttore cinotecnico rieducatore esperto, senior dog trainer professional n.328 bis certificato F.C.C.) insieme ai formatori cinotecnici del Centro Sportivo Italiano Giuseppe Barbieri, dott.ssa Maria Paola Cassarani, Danilo Tron, Marcello Rendine, Fabio Sacco, Denise Santesso, Lucio Scarrabino, Luca Levato, Gabriele Casalgrandi, Paolo Incontri, Sandro Gualerzi, Tatiana Lombardi, Pino Barbieri.

Per maggiori informazioni su iscrizioni e costi contattare l'indirizzo mail fitness@csimodena.it – tel. 059/395357, oppure visitare la pagina web del Csi Modena.