"Lavorare in armonia", un insolito corso manageriale insieme ad un'orchestra

La leadership, il talento, il teamwork, la Comunicazione, la motivazione e la gestione dei processi di lavoro attraverso la metafora dell'orchestra sinfonica e jazz. Come trarre da "un'azienda" particolare spunti, riflessioni e metodologie per migliorare l'efficienza delle organizzazioni aziendali. Sono gli obbiettivi di un corso di formazione non certo usuale, organizzato da Ecipar e Cna a Modena.

Durante il corso saranno mostrati video, saranno eseguiti brani dal vivo per violoncello e pianoforte. Solo per questo corso, in via del tutto eccezionale si potrà assistere alle prove della Trilogia di Giacomo Puccini con solisti, coro e orchestra diretta dal Maestro Aldo Sisillo, direttore artistico del Teatro Comunale di Modena.

Il corso è previsto per la giornata del 19 gennaio 2018 - orario 09:00-17:00 - presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Sarà tenuto da l dott. Guido Muratore - Direttore Risorse Umane di aziende industriali, dal Maestro Michele Ballarini - violoncellista, concertista e docente del Conservatorio di Parma, dalla pianista Marina Bolchakova, con la partecipazione del Maestro Direttore d’Orchestra Aldo Sisillo - Direttore Artistico del Teatro Comunale di Modena.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 310,00 + IVA Associati CNA

€ 340,00 + IVA NON Associati CNA

La quota di partecipazione comprende un light lunch.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cni Ecipar

Via Malavolti,27 Modena

T. 059 269800

F. 059 253488

@ spezzani@mo.cna.it