Mise en place natalizia, un corso a Sassuolo

Martedì 4 dicembre ore 20.30 uno speciale corso sulla mise en place di Natale. Avvolti dalla magica atmosfera natalizia tra strenne e brillantini di Bomboneria Carla, effettueremo un viaggio-workshop che ci permetterà di comprendere il piacere e l’importanza della “tavola”. Partendo dalla storia e dalla cultura del cibo, impareremo le regole basilari per l’apparecchiatura corretta - mise en place - (dalla tovaglia al grissino!) Scopriremo alcuni piccoli accorgimenti indispensabili per far sentire a proprio agio i nostri invitati: le luci, la temperatura, i suoni, gli odori.

SPECIALE NATALE: saremo stilisti del nostro habitat. Studieremo come predisporre una mise en place originale e d’effetto utilizzando ciò che si ha, per addobbare e abbellire la tavola. Con un pizzico di fantasia, si può inventare e, con buon gusto, osare e capovolgere! Durante il corso verranno effettuate dimostrazioni pratiche e rilasciate dispense informative. Sarà benvenuto lo scambio di idee e curiosità da parte dei partecipanti.

A cura di Stefania Manni organizzatrice di eventi di Serendipity555. Al termine della serata brindisi augurale.

Contributo: euro 20,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 novembre (minimo 10 iscritti).

Sede del corso: Bomboneria Carla Via Londra, 12 Sassuolo 0536/810933. Per info e prenotazioni: Monica 342/7373704 Cecilia 339/3278295, Stefania 347/7951913