Scuola, corso per dirigenti scolastici e insegnanti sul programma europeo Erasmus

Conoscere e cogliere tutte le opportunità offerte dal programma europeo Erasmus+ per la scuola è l’obiettivo del corso di formazione aperto a insegnanti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado che prende il via giovedì 18 gennaio, alle 15, in Galleria Europa (piazza Grande 17).

Il corso, promosso dal centro Europe direct in collaborazione con il Memo del Comune di Modena, presenta le opportunità di mobilità e formazione che il programma Erasmus+ offre al mondo della scuola e fornisce ai partecipanti indicazioni pratiche e concrete su come candidare un progetto. La partecipazione è gratuita

Obiettivi di Erasmus+ sono migliorare la qualità dell’istruzione, accrescere le competenze professionali degli operatori scolastici e favorire la conoscenza delle politiche e delle pratiche educative dei Paesi europei sia attraverso la mobilità di docenti e alunni sia con parternariati per l’innovazione della didattica.

Il corso si articola in tre incontri, in programma il giovedì, dalle 15 alle 17.30: nel primo, il 18 gennaio, Francesco Barni, dell’Agenzia nazionale Indire, illustra le novità del bando 2018, che mette a disposizione un budget più alto per la scuola, e le priorità per la presentazione dei progetti. Ad aprire l’incontro, e il corso, sarà l’assessore alla Scuola del Comune di Modena Gianpietro Cavazza.

Giovedì 25 gennaio, Elisabetta Olivastri e Giuseppe Caruso, dell’Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali del Comune di Modena, spiegano come costruire un buon progetto europeo nel campo dell’istruzione. Nel terzo e ultimo incontro, giovedì 8 febbraio, gli stessi docenti forniranno ai partecipanti indicazioni utili per la presentazione dei progetti, dall’idea alla redazione dei formulari.