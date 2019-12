Difficoltà nell'uso di smartphone e computer? A Soliera prende il via un corso gratuito per l'alfabetizzazione digitale

Parte martedì 10 dicembre un corso gratuito, articolato in otto lezioni, per l'alfabetizzazione digitale di chi ancora incontra qualche difficoltà nell'utilizzo dei telefoni cellulari e dei computer, nei vari formati. Il corso, nell'ambito del progetto "Pane e Internet", si tiene presso Habitat (via Berlinguer 201), il martedì e il giovedì mattina, dalle 10 alle 12.

Si rivolge a tutti, ma, in particolare, a coloro che vogliono acquisire un maggiore senso di sicurezza rispetto all'uso dei dispositivi e di internet. Verranno fornite le nozioni-base per l'uso così come verranno indicate le migliori applicazioni da scegliere per i diversi ambiti di utilizzo: messaggistica, social network, foto e video, geo-localizzazione e navigazione GPS, nonché le buone norme per usarle in sicurezza.

È necessario iscriversi perché i posti sono limitati. Per iscriversi: 059.568585, biblioteca@fondazionecampori.it.