Corso pratico di meditazione "fondamenti e tecniche della meditazione"

Vi aspettiamo per sperimentare la meditazione attraverso il Raja yoga, scienza dell'essere e dell'evoluzione, in questo appuntamento ad ingresso libero. Questo corso dell'associazione Atman, fornisce semplici ed efficaci strumenti per migliorare la propria salute, e comprendere meglio se stessi con l'aiuto della meditazione. Durante 12 incontri imparerai a rilassare il corpo, a respirare correttamente e a calmare e concentrare la mente, utilizzando antiche tecniche, appartenenti alle più importanti tradizioni.



Programma: Rilassare il corpo - Conoscere il respiro - Osservare e comprendere il pensiero - Imparare a concentrarsi sviluppando la mente - Fondamenti della meditazione - La meditazione e il colore – La meditazione e il suono - La meditazione e la forma - La meditazione e l’anima, conoscere la parte migliore di sé