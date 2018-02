Maranello: corso di primo soccorso

Giovedì 22 febbraio prende il via il corso di primo soccorso organizzato da AVAP Maranello rivolto a tutta la cittadinanza e agli aspiranti volontari. Il corso, gratuito, si terrà in due sere durante la settimana presso la sede dell’AVAP in via San Luca 30.

Il calendario delle lezioni verrà comunicato durante la prima serata.

Per informazioni: 0536943043, info@avapmaranello.org.