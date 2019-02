Sassuolo, un corso di Nordic Walking per principianti a cura di Kinetika asd

Sabato 2 marzo alle 14,30 al Parco Ducale prenderà il via un nuovo corso di Nordic Walking a cura di Kinetika asd. L'insegnante fa parte della Federazione Nordic walking.

Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando il 345/5986226 - 349/8793437, all'indirizzo kinetikasassuolo@libero.it. Agli stessi numeri sarà possibile avere anche informazioni sullo svolgimento del corso.

Per chi ha già praticato Nordic walking, ogni mercoledì alle 19 con partenza dalla Kinetika in via Cavallotti 140 si tiene una camminata di mantenimento. Informazioni agli stessi numeri.