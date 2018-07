Corso serale di intaglio del legno per principianti

Il corso è rivolto a chiunque abbia voglia di imparare l’antica arte dell’intaglio del legno. Non è necessaria nessuna esperienza o abilità, partiremo assieme da zero e passo dopo passo impareremo come si usa il coltello, come si riportano i disegni delle figure, quali legni utilizzare, come scavare i vari tipi di legno, come rifinire i nostri lavori perché rimangano anche dopo di noi. Impareremo a lasciar andare qualcosa di noi in quello che facciamo, a capire che gli errori sono quelli che più ci insegnano e che la felicità non è lo scoprirsi perfetti ma il migliorarsi ogni giorno.

Per informazioni o iscrizioni telefonare allo 0536-802236 o inviare una mail a ferrdion@gmail.com

L'intaglio a punta di coltello è un'antica arte d'incisione del legno per abbellire mobili, serramenti, utensili ed altri oggetti di uso comune fino a bracciali, piccoli monili in legno, cuoio ed altri materiali; ma anche per realizzare creazioni di fantasia ed ornati fini a se stessi di pregevole fattura, qualsiasi dimensione e complessità. Per eseguirlo occorre uno spazio minimo, un banco scolastico, un tavolo da cucina o qualsiasi altro piccolo piano d'appoggio. Con l'esperienza, e quando le dimensioni dell'oggetto lo consentono, vari intagliatori amatoriali e professionisti lavorano addirittura senza tavolo. Non fa rumore né polvere e può essere esercitato ovunque, dall'aperto di un prato all'appartamento in un condominio. L'intaglio consiste nell'asportare con l'apposito coltello piccoli pezzetti di legno fino ad ottenere la figura desiderata. È un'attività concettualmente semplice ma che in realtà, per l'ottenimento di buoni risultati, richiede la conoscenza delle tecniche di incisione, dei comportamenti del legno sottoposto a taglio, concentrazione e soprattutto rispetto dei pochissimi attrezzi necessari e dei materiali utilizzati.

Per questo negli incontri vengono descritte le modalità di uso del coltello, le tecniche di taglio del legno, il riconoscimento della vena, le tecniche di produzione delle tavole per intaglio. Vengono inoltre illustrate anche le diverse qualità dei legni, le regole del disegno geometrico, le tecniche di affilatura dei coltelli, l'uso delle cere e delle altre finiture classiche. Si inizia dalla piccola tavoletta per esercitazione fino ad arrivare ad ornati anche impegnativi di grande effetto e soddisfazione.