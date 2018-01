Corso teorico-pratico: Psicologia dell’autoconoscenza, meditazione, antropologia

Temi trattati durante gli incontri:

PSICOLOGIA DELL’AUTOCONOSCENZA

Attraverso la corretta comprensione del nostro mondo interiore possiamo essere in grado di svilupparci a tutti i livelli se affrontiamo il complesso mondo della psiche umana, i nostri pensieri e le emozioni.

FILOSOFIA ORIENTALE

Le chiavi della meditazione Zen e Zazen ci aiutano a raggiungere ciò che si descrive in Oriente come il “Cammino della centralità”, il cammino verso l’autentica felicità e saggezza e come creare un equilibrio nella nostra vita quotidiana.

ANTROPOLOGIA E MITOLOGIA

Uno studio delle civiltà e culture del passato alla ricerca delle vere origini e della storia dell’umanità e la conoscenza contenuta nella nostra mitologia e tradizioni.

PRATICHE DI MEDITAZIONE

Pratiche regolari e semplici come il rilassamento, la Meditazione, l’Auto-Osservazione ed i Mantra possono aiutarci a conoscere meglio ed a controllare i nostri stati mentali ed emozionali durante il giorno.

L’iniziativa è organizzata dal CEA di Modena.

Il Centro Studi dell’Autoconoscenza (CEA) è un’oranizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è realizzare una profonda esplorazione di tutti gli aspetti della cultura umana dalle sue origini fino ad oggi.

Ingresso Gratuito. Posti Limitati. Gradita Prenotazione:

contatti, prenotazione e info: cea.modena@gmail.com , tel: 338-9940471

