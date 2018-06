"Io sto son i poliziotti", la marcia a sostegno delle forze dell'ordine in zona Tempio/stazione

Lunedì 25 giugno a Modena si terrà una manifestazione ribattezzata "Io sto con i poliziotti", che vuole essere una camminata di solidarietà alle forze dell'ordine cittadine. L'evento è romosso in prima persona da Anna Maria Bonacini, esponente dei Seniores di Forza Italia. L'inizio del corteo è fissato alle ore 20 con ritrovo in piazza Dante Alighieri (stazione dei treni), poi i partecipanti attraverseranno alcune delle zone più "sensibili" sul fronte della sicurezza: il percorso prevede viale Crispi, viale Caduti in Guerra, via Muzzioli, via Piave e piazzale Natale Bruni, dove la manifestazione terminerà con un presidio.

"Le parole d’incoraggiamento per questi leali servitori dello Stato purtroppo non bastano. Bisogna fare sentire che siamo loro vicini. Organizzeremo la manifestazione, senza simboli di partito, perché la sicurezza è di tutti e non ha tante bandiere, ma con il Tricolore. Spero che aderiscano anche i comitati di quartiere e tanti cittadini, perché grazie alla sinistra probabilmente, toccherà poi anche a loro", ha dichiarato Anna Maria Bonacini.