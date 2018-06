"Umanità aperta", in centro a Modena corteo di protesta contro il Governo

"La nave Aquarius, con a bordo 629 persone, tra cui minori e donne incinte, deve poter attraccare in un porto sicuro. Il ministro Salvini, violando le leggi del mare e della semplice umanità , ha deciso di chiudere i porti italiani. Noi pensiamo che prima di qualunque negoziato e colore politico venga la tutela della vita umana, per questo chiediamo di aprire i porti, garantire il soccorso in mare e salvare vite umane".

Con questa premessa le associazioni modenesi aderenti a Tam Tam di Pace hanno organizzato una manifestazione in centro storico sul tema di stretta attualità che sta dividendo l'opinione pubblica, ovvero la sorte dlla nave Aquarius con a bordo centinaia di profughi africani, cui il Governo italiano ha negato la possibilitò di attracco.

L'appuntamento è fissato per domani, martedì 12 giugno, alle 19 in largo Sant’Agostino a Modena (davanti al Palazzo dei Musei) per una camminata di cittadini per dire "che la nostra umanità è aperta". I partecipanti sono infatti invitati a partecipare portando cartelli o indossando fasce bianche con scritto "umanità aperta".