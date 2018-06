A Concordia la Creatività giovanile si racconta con la rassegna Cortili d'Autore

Mercoledì 6 giugno alle ore 21 nel cortile di Piazza Marconi prende il via la terza edizione di "Cortile d'autore", la rassegna ideata dal Comune di Concordia per raccontare la creatività giovanile e le forme artistiche e di impegno civile con cui si esprime. Obiettivo della rassegna è quello di mettere in evidenza in quattro appuntamenti serali talenti ed esperienze giovanili e far conoscere ai giovani concordiesi il percorso artistico e culturale con cui sono maturate.

4 appuntamenti da non perdere, nei 4 mercoledì di giugno, in 4 cortili di Concordia che per una sera diventano il palcoscenico per giovani artisti e per tutti i concordiesi che vogliono conoscerli. 4 cortili diversi per valorizzare gli angoli che il centro storico di Concordia offre, e che si presta come palcoscenico naturale per eventi e spettacoli.

L’appuntamento di mercoledì 6 giugno è con la band di Massimiliano Cranchi per una serata dedicata alla canzone d’autore. Massimiliano Cranchi, giovane musicista di Sermide, con già tanti successi alle spalle, presenterà i brani dai 4 album della sua creatura artistica accompagnato da Marco Degli Esposti alle chitarre elettriche e Luca Zerbinati alle tastiere. Conduce la serata Nicola Sgarbi, insegnante della Fondazione scuola di musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”. Bar Marconi propone estratti di frutta e verdura per unire gusto e benessere.

Mercoledì 13 giugno serata tra disegni e fumetti con un’intervista doppia che mette a confronto l’animatore professionista di Finale Emilia Michele Bernardi con il giovane disegnatore concordiese Federico Cantuti. Mercoledì 20 giugno serata letteraria con la presentazione del libro “Guardare la mafia negli occhi” del giovani attivista antimafia reggiano Elia Minari. Mercoeldì 27 giugno chiusura della rassegna con la presentazione del nuovo album di David Merighi, giovane musicista di Finale Emilia.



Di seguito il programma integrale della rassegna:

Mercoledì 6 giugno - cortile di via Decime, 5

MASSIMILIANO CRANCHI - Serata musicale

Cranchi in concerto, per una serata all’insegna della canzone d’autore. Massimiliano Cranchi, giovane musicista di Sermide, presenterà i brani dai 4 album della sua creatura artistica accompagnato da Marco Degli Esposti alle chitarre elettriche e Luca Zerbinati alle tastiere. Sono molti i riconoscimenti ricevuti, dalla partecipazione al Tenco e rassegne di canzone d’autore ai concerti in Cile e in tutta Italia per arrivare alla presenza nella colonna sonora del film “I Cormorani”. “Spiegazioni Improbabili” è l’ultimo lavoro, pubblicato nel 2017 da New Model Label e In The Bottle Records da cui è tratto il singolo “Fa Un Caldo Che Si Muore” presentato per questa stagione in radio.

Conduce la serata Nicola Sgarbi, insegnante della Fondazione scuola di musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

Bar Marconi propone estratti di frutta e verdura per unire gusto e benessere



Mercoledì 13 giugno - cortile di via Decime, 5

MICHELE BERNARDI e FEDERICO CANTUTI - Serata tra disegni e fumetti

Michele Bernardi è un affermato animatore di Finale Emilia la cui carriera è iniziata con la prima serie televisiva della Pimpa di Altan e oggi conta una ventina di video musicali con band prestigiose. Ha realizzato i videoclip animati della banda Rulli Frulli e i suoi lavori sono presentati in prestigiosi festival internazionali. Federico Cantuti è un giovane artista concordiese diplomatosi al liceo linguistico. Nel 2015 si iscrive alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, dove si diplomerà il prossimo settembre. A marzo 2018 è stato pubblicato il suo primo albo illustrato, “Altalena gira il mondo”, edito da Corsiero Editore. Michele e Federico racconteranno il loro percorso artistico in un’intervista doppia che mette a confronto l’esperienza di un professionista con le ambizioni di un giovane disegnatore.

Conduce la serata Marika Menozzi, filosofa, esperta di comunicazione e socia della libreria per bambini e ragazzi Amemì di Mirandola.

Proloco propone degustazione di birre con stuzzichini



Mercoledì 20 giugno - cortile di Palazzo Roversi

ELIA MINARI - Serata letteraria e di impegno civile

Elia Minari, autore del libro “Guardare la mafia negli occhi. Le inchieste di un ragazzo che svelano i segreti della ‘ndrangheta al Nord”, nel 2009 si accorge che le feste del suo liceo a Reggio Emilia si tengono in una discoteca gestita da personaggi vicini a una cosca mafiosa. Elia studia i documenti, inizia a fare domande scomode, insieme ad alcuni amici dà vita a un giornalino studentesco e a un’associazione, Cortocircuito. Elia si scontra con un’omertà inattesa, eppure le sue inchieste arrivano in tribunale. Il libro restituisce l’impegno civico di Elia e ci dimostra come nella lotta alla mafia ognuno può fare la propria parte. L’associazione Libera illustra l’impegno dei presidi antimafia nei territori e Matilde Papotti racconta come un gruppo di giovani concordiesi ha incontrato Libera e la loro volontà di impegnarsi.

Conduce la serata Alberto Setti, giornalista della Gazzetta di Modena.

Caffetteria Tiffany propone sorbetti e bevande fresche



Mercoledì 27 giugno - cortile di via Garibaldi, 47

DAVID MERIGHI - Serata musicale

David Merighi nasce nel 1975 a Mirandola, vive e lavora a Finale Emilia. Non è sempre stato cantante, ma lo è diventato in vent’anni girando l’Italia e non solo, cantando e suonando prima con il suo gruppo storico dei Fragil Vida e poi come tastierista nella band dell’amico cantautore

mantovano Massimiliano Cranchi. David durante il concerto canterà le sue canzoni e anche qualche brano dei suoi cantautori italiani preferiti tra cui Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini e Augusto Daolio. Nel 2019 uscirà il suo primo disco da solista Gennas Abertas, un disco ispirato e dedicato alla Sardegna ma che parla al mondo, indaga temi duri del nostro contemporaneo tracciando però una strada illuminata.

Conduce la serata Nicola Sgarbi, insegnante della Fondazione scuola di musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

Bar Concordia propone prosecco, snack e stuzzichini