Pavullo, passeggiata nei campi e pranzo con prodotti tipici con Cortilia

Una gita in campagna con Cortilia: domenica 23 giugno Cortilia, il primo mercato agricolo online, offre la possibilità ai suoi clienti di trascorrere una giornata speciale in campagna: a Pavullo nel Frignano, nel dolce e ondulato paesaggio nell’Appennino dove AmoreTerra, un’azienda di circa 100 agricoltori, che aderisce alla piattaforma di Cortilia, produce e trasforma materie prime, in particolare cereali e legumi biologici. In questa zona viene prodotta la Farina Luce: una farina integrale unica, gustosa, molto profumata e dalla altissima digeribilità, ottenuta coltivando sullo stesso campo nove grani antichi tutti biologici.

La scelta di Cortilia di invitare i consumatori a conoscere le aziende e i prodotti che producono, fa parte del cammino verso la multicanalità: un’attività volta a far conoscere un brand fino ad oggi solo digitale, che vuole esplorare nuove modalità di interazione e di contatto con i propri clienti ma soprattutto vuole mettere i clienti in contatto diretto con i produttori per far conoscere da vicino i meravigliosi ingredienti disponibili sulla piattaforma.

La giornata inizierà con una passeggiata nei campi di grano dorati, e dopo sarà possibile visitare i mulini a pietra dove vengono prodotte le farine e pranzare con i prodotti locali, come il tagliere di salumi aziendali dell'Appennino accompagnato dal pane di farina Luce e canapa, tarallini Luce integrali, insalata di pasta Senatore Cappelli con verdure di stagione e altro ancora.

Una bellissima occasione adatta a grandi e piccoli per trascorrere una giornata all'aperto con Cortilia e scoprire i sapori autentici della tradizione. A seguire il programma

Ore 9:30: accoglienza all’Agriturismo Minelli

Ore 10:30: passeggiata nei campi

Ore 11:30: visita dei mulini a pietra

Ore 12:30: pranzo in agriturismo con buffet a base di prodotti dell’azienda

Ore 14:30: visita all’acetaia dell’azienda.

I biglietti sono in vendita sul sito all’interno dell’area Eventi a partire da € 25 a persona.

La quota comprende la visita all’azienda (con pranzo incluso) e un kit di prodotti AmoreTerra che si riceveranno già a casa prima della visita, in modo da poterli assaggiare prima di effettuare la visita. I bimbi fino a 10 anni non pagano.