"Cortocircuiti emozionali", la Prof.ssa Daniela Lucangeli ospite a Sassuolo

Si terrà martedì 28 alle ore 16.45 presso l’Aula Magna dell’IIS Volta in Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo l’incontro dal titolo “Cortocircuiti emozionali: cosa sono le emozioni e come influiscono sugli apprendimenti”.

La conferenza sarà condotta da Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo e dei processi di socializzazione presso l'Università degli Studi di Padova. Autrice di numerosi contributi di ricerca in campo matematico, la professoressa Lucangeli è membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento, oltre che presidente nazionale CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati).

Al centro dell’incontro, il ruolo fondamentale delle emozioni nello sviluppo di bambini e ragazzi, in grado di determinare la qualità dell'apprendimento in ambiente scolastico, e l’importanza da parte di insegnanti ed educatori di individuare talenti da affinare attraverso educazione e didattica, per farne strumenti utili a scuola così come nella vita di tutti i giorni.

La conferenza è rivolta a insegnanti, famiglie, educatori, operatori ed è a ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni contattare il Centro per le Famiglie di Sassuolo al numero 0536/880680 o all’indirizzocentroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it.