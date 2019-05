Prosegue il Nonantola Film Festival, in sala i cortometraggi realizzati dai ragazzi delle scuole primarie

Con una serata a ingresso gratuito dedicata ai cortometraggi d’animazione realizzati dai ragazzi delle Scuole primarie di Castelfranco Emilia, Gaggio in Piano, Piumazzo e delle Scuole primarie “Guinizelli” e “Don Bosco” di Cavazzona assieme all’associazione culturale OTTOmani prosegue domani martedì 14 maggio alle ore 20.30 presso il Cinema Nuovo Multisala di Castelfranco Emilia la 13esima edizione del Nonantola Film Festival organizzato dall’omonima associazione affiliata Arci – UCCA.

“La Scuola Animata” è un progetto didattico di conoscenza del linguaggio degli audiovisivi sviluppato da OTTOmani attraverso la realizzazione di una serie di laboratori modulari rivolti ai gruppi-classe delle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto, sostenuto dal Comune di Castelfranco Emilia e inserito nel contesto del programma del Nonantola Film Festival è giunto al suo quinto anno e riceve un crescente apprezzamento da parte degli insegnanti e dei bambini delle Scuole coinvolte. Le attività del progetto sono finalizzate a fare scoprire il linguaggio e i trucchi del cinema di animazione attraverso l’osservazione diretta dei film e soprattutto attraverso la realizzazione di cortometraggi da parte dei bambini coinvolti nelle attività.

A Castelfranco Emilia l’associazione OTTOmani ha proposto di affrontare i temi dell’amicizia, delle memorie e delle emozioni legate alla scoperta di quattro materiali da esplorare e mettere in scena. La Scuola primaria di Gaggio in Piano ha elaborato il tema delle prime memorie dei bambini messe a confronto con le prime memorie collettive vissute dai gruppi-classe e le scuole primarie “Guinizelli” e “Don Bosco” di Cavazzona hanno scoperto il mondo delle sensazioni collegate a quattro materiali: legno, plastica, lana e metallo. A Piumazzo invece il tema proposto è stato quello dell’amicizia affrontato attraverso un gioco di interpretazione con la tecnica dell’animazione in stop-motion.

