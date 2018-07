I misteri del dark web e delle criptovalute in un incontro con gli esperi allo Sporting Club

Attacchi informatici contro sistemi hardware e software, crimini finanziari, Pedopornografia, bitcoin... "Il Dark Web non è una sorta di oscuro mondo sotterraneo in cui si arruolano sicari o si trafficano esseri umani. In realtà è dove la proprietà intellettuale della vostra società, il database di email della vostra azienda o i dettagli della carta di credito dei clienti potrebbero essere in vendita proprio ora, a vostra insaputa. Il Deep Web è un enorme labirinto di pagine 500 volte più grande del web in superficie."

Oggi sulla rete è veramente possibile accedere a luoghi di sconfinate follie, l’inferno in rete. Sempre sulle reti nascoste si manipolano spesso le informazioni che poi tornano sulla rete aperta che possano diventare come una trappola impazzita. Questa rete anonima è terreno fertile dove possono proliferare, delinquenti di ogni genere, pedofili, truffatori, hacker, terroristi e dove scambiarsi tutte le informazioni sensibili. La rete sommersa è probabilmente un luogo dalle mille contraddizioni che unisce luci ed ombre ed è giusto essere informati ed essere consapevoli di tutto questo, perché potrebbe essere un viaggio a cui non si ritorna più indietro.

Sono questi i temi complessi e di grande attualità che saranno affrontati nel corso dell'incontro "Cosa accade sotto la superfice", in programma il 31 luglio alle ore 21 allo Sporting Club di Sassuolo. Ne parleranno il Dr. Paolo Dal Checco - consulente informatico forense, il Dr. Roberto Nesci - CEO & Founder Nero TK srl e l'Avv. Stefano Vincenzi - avvocato civilista e penalista. Introduce il dibattito il Dr. Ivano Piccinini - Presidente CNA Area di Sassuolo (MO)