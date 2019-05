Costaiola on the Rock, torna la due giorni di abbuffate a Solignano

Melanzhanos, il vegano pazzo, è riuscito a radunare tutti gli ingredienti dello spiedino dell’infinito e ha intenzione di usare il suo potere per dimezzare la popolazione suina di tutto l’universo. Per fortuna gli Avengers, i maiali più potenti della Terra, sono pronti ad affrontarlo...

Tutto ormai pronto per la sedicesima edizione del Costaiola on the Rock, la grande sagra di Solignano Nuovo che prevede due giorni dedicati al maiale nelle sue forme più prelibate e non solo. Il "Costaiola" si svolgerà i giorni venerdì 11 e sabato 12 maggio presso il Centro Civico di Solignano, storica struttura che fa da cornice alla festa dalla sua prima edizione. Migliaia di tortelloni sono pronti per essere preparati, con pazienza e rigorosamente a mano, dalle mitiche signore che ogni anno riescono a dare alla festa un sapore genuino e casalingo. La scelta delle birre cerca di accontentare ogni palato e andare incontro ad una cultura birraria sempre più diffusa: ecco quindi le spine del bar equipaggiarsi con bionda, rossa, rossa doppelbock, IPA, a caduta e “birra di Modena”.

Tutto il ricavato andrà devoluto in beneficenza all'associazione "Rock No War", come da sempre, per sostenere diversi progetti umanitari.

PROGRAMMA BAND:

Venerdì 10 in concerto (dalle 19:00):

- Grungeart

- Refuse To Lose

- Queen Legend

Sabato 11 in concerto (dalle 19.00):

- The Five Doors

- The Embers

- Witchunters

- The Rumpled