"Cous Cous Klan", il Teatro Comunale di Carpi presenta il nuovo spettacolo della Carrozzeria Orfeo

Venerdì 29 marzo, alle ore 21, il Teatro Comunale di Carpi nell’ambito della rassegna L’altro teatro proporrà lo spettacolo della Carrozzeria Orfeo Cous Cous Klan. In scena Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Aleph Viola. La regia è di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. Lo spettacolo è in coproduzione con Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo, Marche Teatro e

ATER - Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna.

In tutto il mondo l’acqua è stata privatizzata. Ormai da dieci anni, fiumi, laghi e sorgenti sono sorvegliati dalle guardie armate del governo, che non permettono a nessuno di avvicinarsi alle fonti idriche. Il divario tra ricchi e poveri è allarmante e mentre i primi vivono all’interno delle così dette recinzioni, ovvero città recintate da filo spinato e sorvegliate da telecamere di sicurezza, i secondi tentano di sopravvivere al di fuori di esse lottando ogni giorno contro la mancanza di cibo e di acqua. In un parcheggio abbandonato e degradato dietro ad un cimitero periferico, sorge una micro-comunità di senzatetto, all’interno della quale sono parcheggiate due roulotte fatiscenti… Carrozzeria Orfeo fotografa senza fronzoli un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, attraverso un occhio sempre lucido, divertito e, soprattutto, innamorato dei personaggi che racconta. La comune mancanza d’amore dei protagonisti delle storie evidenzia gli aspetti tragicomici di esistenze che commuovono e fanno ridere nello stesso istante.

