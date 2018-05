Cristiana Morganti e Hofesh Shechter al Comunale per Arteballetto

La rassegna ModenaDanza al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena prosegue venerdì 11 maggio 2018 alle 21 con un nuovo spettacolo della Compagnia Aterballetto. In programma due coreografie, la prima firmata da Cristiana Morganti dal titolo Non sapevano dove lasciarmi…, la seconda, Wolf, di Hofesh Shechter.

Dal 1993 al 2014 Cristiana Morganti è stata danzatrice solista del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, vent’anni durante i quali è stata interprete in quasi tutti gli spettacoli del repertorio. Ha partecipato al film di Pedro Almodovar Parla con lei (2001) e al film di Wim Wenders PINA (2011). Il suo spettacolo Jessica and me, creato nel 2014 e visto a Modena lo stesso anno, ha ricevuto il Premio Danza&Danza come migliore interprete/coreografa e ha riscosso successo internazionale in sale quale il Thèâtre de la Ville a Parigi, The Place di Londra e al Festival Tanz im August a Berlino.

“Mi sono sempre chiesta, perché si fa una scelta professionale così difficile, una scelta che comporta grandi sacrifici, disciplina, fatica e dolori come la danza? – racconta la coreografa a proposito dello spettacolo, il primo creato per Aterballetto -. A volte si comincia a danzare da bambini e solo in età adulta ci poniamo le vere domande: l’abbiamo veramente scelto o è successo? E perché abbiamo scelto proprio quello stile di danza e non un altro? Partendo da elementi autobiografici, ho voluto giocare su aspetti della danza e della vita, in una dinamica che annulla continuamente il sottile confine tra il dentro e fuori scena, tra realtà e finzione”.

Wolf è tratto da una precedente coreografia dell’israeliano Hofesh Shechter, rivisitato e riadattato per e con i sedici danzatori di Aterballetto. In un ambiente quasi lunare, desolato e a tratti alienante, il gruppo di ballerini acquista una forza selvaggia e animalesca, esprimendo un’energia che molto si avvicina a un sentimento di rabbia a lungo represso che trova il suo sfogo all’improvviso, in modo esplosivo. Hofesh Shechter è conosciuto come uno degli artisti contemporanei più emozionanti e uno dei principali animatori della danza londinese. In seguito al debutto come coreografo con Fragments nel 2003, The Place Prize gli ha commissionato Cult, con il quale ha vinto il premio Audience Choice Award. Nel 2006 ha creato Uprising, un’opera composta da sette uomini che da allora fa il giro dei teatri di tutto il mondo. Nel 2007, The Place, il Southbank Centre e il Sadler’s Wells Theatre gli hanno commissionato In your rooms, con il quale ha vinto il premio Critics’ Circle Award per la migliore coreografia.

Fra gli altri suoi successi si ricorda, del 2010, per la sua compagnia, Political Mother, commissionata dai teatri di Parigi, Lione, Roma, Londra e Barcellona e in seguito rivisitata e messa in scena a Berlino,Montpellier, Londra, Parigi e Hong Kong. Grand Finale è andato in scena per la prima volta a La Villette per compagnia di danza del Théâtre de la Ville di Parigi il 14 giugno del 2017. Hofesh Shechter è Artista Associato del Sadler’s Wells di Londra e la Hofesh Shechter Company è compagnia residente del Brighton Dome.

Lo spettacolo di Cristiana Morganti si potrà vedere in diretta televisiva HD sul canale del Teatro Comunale di Modena.