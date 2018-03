A Maranello una commedia dialettale a sostegno dell’Africa

Una commedia dialettale a scopo benefico. Martedì 6 marzo alle ore 21.15 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Cul e pataia”, commedia dialettale della compagnia 8mani di e con Gino Andreoli e Ivan Cattini.

L’ingresso è a offerta libera: il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a favore dei progetti dell’associazione Africa nel cuore onlus. In particolare, la raccolta fondi sarà devoluta alla realizzazione del centro polivalente “Insieme per crescere” nel villaggio di Kandutura (Rumuruti) in Kenya che ospiterà studenti dalla scuola primaria all’università per studiare, leggere e altre attività di aggregazione.

Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune di Maranello.