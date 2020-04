Nonantola Film Festival, la gara diventa “4 Giorni Corti+2 Home Edition”, iscrizioni aperte

Dare un segnale di vitalità e allo stesso tempo di continuità in questo momento di emergenza mondiale causata della pandemia da Coronavirus, nel totale rispetto delle ferree regole di distanziamento sociale imposte dal Governo. Perché comunque la cultura non si deve fermare. Queste le intenzioni dell’Associazione Nonantola Film Festival affiliata Arci – che organizza l’omonima manifestazione nota ben oltre i confini provinciali e regionali - concorde con l’Amministrazione comunale di Nonantola nell’indire una edizione speciale della gara di cortometraggi “4 Giorni Corti” vero cuore pulsante della manifestazione. La rassegna serale di film, per ovvie ragioni, è invece spostata a data da destinarsi.

“4 Giorni Corti+2 Home Edition” avrà più o meno le stesse caratteristiche delle precedenti edizioni della gara: i partecipanti dovranno girare un corto rispettando i vincoli imposti dall’organizzazione – ovvero attenersi ad un genere cinematografico tra quelli indicati scelto in questa occasione a piacimento dal singolo o dalle troupe e che dovrà essere indicato al momento della consegna telematica, e inserire nel corto la frase e gli oggetti che verranno svelati online soltanto ad inizio gara – ma questa volta il tempo a disposizione sarà più lungo, ovvero 6 giorni al posto di 4.

L’iscrizione alla gara è gratuita: è sufficiente collegarsi al sito della manifestazione www.nonantolafilmfestival.it e compilare il format dedicato entro le ore 24.00 di lunedì 14 aprile 2020. A procedura conclusa, l’iscritto riceverà un messaggio di posta elettronica di conferma.

Fondamentale: le opere dovranno essere realizzate rispettando totalmente le disposizioni sanitarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore alla data del concorso, in particolare i cortometraggi dovranno essere girati nelle proprie abitazioni in condizioni di distanziamento sociale. Le troupe potranno collaborare esclusivamente in remoto. L’iscritto dovrà attestare inoltre alla consegna che l’opera è stata realizzata nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Il concorso è disputato fra persone singole o gruppi di lavoro, rappresentati da un referente responsabile, che può partecipare alla gara con una sola troupe. Le troupe possono essere formate anche da persone minorenni, purché il referente sia maggiorenne. È ammessa la collaborazione fra membri di troupe diverse.

Il cortometraggio dovrà essere consegnato entro le ore 24 del 21 aprile 2020, e avere le caratteristiche che saranno svelate dall’organizzazione alle ore 21 del 15 aprile 2020 sul sito del Nonantola Film Festival. Ogni troupe potrà partecipare alla gara con un solo cortometraggio. La consegna avverrà esclusivamente online attraverso il sito, che ha una sezione dedicata al caricamento di file video.

Una Giuria di Qualità - nominata dall’organizzazione e composta da noti professionisti del settore - nominerà il vincitore fra i cortometraggi finalisti. Un premio di 1.000 euro sarà devoluto, a nome del vincitore, alla Protezione Civile come contributo alla lotta all’emergenza Coronavirus. È facoltà della Giuria di Qualità assegnare fino a un massimo di quattro menzioni tecniche. Organizzazione e Giuria di Qualità valuteranno il cortometraggio secondo le formule e le convenzioni del genere cinematografico indicato e secondo l’utilizzo creativo e il migliore inserimento nella struttura narrativa degli elementi obbligatori.

Il 28 aprile 2020 alle ore 24 la selezione dei cortometraggi finalisti sarà pubblicata sul sito e sulle pagine social del Nonantola Film Festival. Dal 29 aprile al 1° maggio alle ore 21.00 sarà aperta la votazione online per assegnare la menzione ‘Premio Nicolò Gianelli’ attribuita mediante il voto espresso dal pubblico, previa registrazione. Il 1° maggio alle ore 21.00 la Giuria di Qualità proclamerà il vincitore fra i cortometraggi finalisti. Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito e sulle pagine social del Nonantola Film Festival. Il 1° maggio alle 21.00 sarà inoltre assegnata la menzione “Premio Nicolò Gianelli” in base al risultato del voto popolare online. I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono inoppugnabili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cortometraggi esclusi dalla selezione finale saranno pubblicati sulla sezione “Le Cinéma des Refusés” del sito del Nonantola Film Festival dopo la premiazione dei vincitori.