Al Crogiolo Marazzi arriva “Cinema e Parole” la rassegna tra cultura e socialità

“Cinema & Parole” così per la prima volta al Crogiolo Marazzi approda una rassegna che vuole colmare la mancanza di cinema e teatro in città offrendo momenti di aggregazione attorno a tematiche culturali e sociali.

Promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda, si snoderà lungo 18 serate, sempre il giovedì alle 20.30, che ospiteranno le proiezioni cinematografiche di grandi film del passato e più recenti, 6 dei quali introdotti da personalità note legate al tema trattato e 4 format misti pensati ad hoc per l’occasione.

Cinque le rassegne proposte in sequenza: si partirà parlando di sport come metafora della vita. Il film di Ken Loach “Il mio amico Eric” sarà introdotto dal commentatore sportivo FABIO CARESSA che illustrerà le undici regole per vincere le sfide più importanti messe in campo dalla vita mentre lo story teller MATTEO CACCIA anticiperà, raccontandolo, lo scenario storico in cui si svolge il film “Fuga per la vittoria” di John Huston.

A seguire un progetto a cura di Beatrice Balsamo, docente universitaria specializzata in Filosofia e Psicanalisi, esperta delle narrazioni: quattro appuntamenti che vedono in scena gli attori Stefano Pesce e Maurizio Cardillo impegnati a leggere, interpretandoli, i testi delle opere letterarie che hanno dato vita ai cortometraggi di ALFRED HITCHCOCK e alla serie tv del COMMISSARIO MAIGRET, il personaggio creato da George Simenon.

Quindi a febbraio si parlerà di famiglie: la nota attrice SABRINA IMPACCIATORE presenterà il film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene” nel quale interpreta il ruolo di Sara, CLAUDIA DE LILLO, alias ELASTI, blogger e scrittrice, affronterà il tema della diversità prima del film “Wonder” di Stephen Chbosky.

Quattro film porteranno la firma di grandi registi italiani: tra questi “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, sarà ricordato dal comico toscano Paolo Hendel che è nel cast.

Infine i film musicali: Massimo Cotto, critico musicale radiofonico, attualmente su Virgin Radio, presenterà un cult del genere, “I love radio rock” di Richard Curtis.

Il programma

Lo sport come metafora della vita: vittorie, sconfitte e gioco di squadra

28 novembre 2019 – Il mio amico Eric di Ken Loach

proiezione presentata dal giornalista e commentatore sportivo Fabio Caressa

5 dicembre 2019 - Coach Carter di Thomas Carter

12 dicembre 2019 – Rush di Ron Howard

19 dicembre 2019 – Fuga per la vittoria di John Huston

proiezione presentata dallo storyteller, autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia

Hitchock e Maigret tra cinema e letteratura – Progetto a cura di Beatrice Balsamo

9 gennaio – Caro Maigret

l’attore Stefano Pesce, legge i racconti brevi di Georges Simenon: La finestra aperta e Rue Pigalle. Segue medley cinematografico

16 gennaio – Caro Maigret

l’attore Stefano Pesce legge i racconti brevi di Georges Simenon: Il signor Lunedì e Un errore di Maigret. Segue medley cinematografico

23 gennaio – ALFRED HITCHCOCK & ROALD DAHL

l’attore Maurizio Cardillo legge il racconto di Roald Dahl Cosciotto d’agnello. Segue il film di Hitchcock Come servire un agnello

30 gennaio – ALFRED HITCHCOCK & ROALD DAHL

l’attore Maurizio Cardillo legge il racconto di Roald Dahl Mrs Bixby e la pelliccia del Colonnello. Segue il film di Hitchcock Mrs Bixby e la pelliccia del Colonnello

Crescere: la scoperta di sé, genitori e figli

6 febbraio – A casa tutti bene di Gabriele Muccino

proiezione presentata dall’attrice Sabrina Impacciatore, interprete nel film del ruolo di Sara

13 febbraio – Mammina cara di Frank Perry

20 febbraio – Wonder di Stephen Chbosky

proiezione presentata dalla giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Claudia de Lillo alias Elasti

I grandi maestri del cinema italiano

27 febbraio - Io e te di Bernardo Bertolucci

2 aprile – La Rivincita di Natale di Pupi Avati

16 aprile – Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli

proiezione presentata dall’attore Paolo Hendel, interprete nel film del ruolo di Mario Giovannini

La musica, cartina tornasole del cambiamento

23 aprile – I love radio rock di Richard Curtis

proiezione presentata dal giornalista musicale, scrittore e conduttore radiofonico Massimo Cotto

30 aprile – The blues brothers di John Landis

7 maggio – Footloose di Herbert Ross

14 maggio – Ray di Taylor Hackford

Il Crogiolo Marazzi si trova in via Regina Pacis 9; via Radici in Monte 70 – Sassuolo (MO).

Tutti gli eventi sono alle ore 20:30 - ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.