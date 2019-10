"La domenica a teatro", rassegna per famiglie al teatro Fabbri di Vignola

Al via martedì 29 ottobre la campagna abbonamenti a “La domenica a teatro” la rassegna per famiglie al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad. Quattro gli appuntamenti che si snoderanno fino al 19 gennaio 2020, con l’intento di dar voce a un teatro capace di emozionare grandi e piccini e per offrire alle famiglie un’importante occasione di crescita e di condivisione. La collaborazione tra ERT e Conad trova espressione anche nella merenda che verrà offerta a tutto il pubblico al termine di ogni spettacolo.

A partire da martedì 29 ottobre è possibile sottoscrivere un abbonamento ai quattro spettacoli della rassegna oppure acquistare i biglietti per le singole rappresentazioni.

Primo appuntamento del cartellone è domenica 1 dicembre alle ore 16.00 con Casca il mondo casca la terra, della compagnia Oltreilponte Teatro. Liberamente ispirato a La sarta Drusilla e la rivoluzione dei tiepidi di Valentina Diana, lo spettacolo mette in scena attraverso musica e canzoni la storia di due bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. Una favola in forma di ballata musicale che coinvolge direttamente il pubblico.

Secondo appuntamento di dicembre, domenica 8 sempre alle ore 16.00, è con Cenerentola. Rossini all’opera tratto da La Cenerentola di Giochino Rossini. Un percorso teatrale che ha come protagonisti la parola e la musica, messo in scena da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

A gennaio, domenica 12 alle ore 16.00 Accademia Perduta / Romagna Teatri propone Pinocchio, l’indimenticabile ed epica storia del burattino più famoso al mondo scritta da Collodi che si riempie qui di sorpresa e piccole magie.

Chiude la rassegna domenica 19 gennaio alle ore 16.00 Zuppa di sasso un altro spettacolo della compagnia Accademia Perduta / Romagna Teatri: la fiaba a cui si ispira lo spettacolo risale alle epoche in cui giramondo, vagabondi e soldati tentavano di ritornare a casa, senza risorse e con pochi mezzi. Questi stranieri chiedevano ospitalità e ristoro agli abitanti dei luoghi che attraversavano, risvegliando sentimenti dimenticati o sopiti.

INFORMAZIONI

Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani 059.2136055

teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

www.emiliaromagnateatro.com

PREZZI

Abbonamento a 4 spettacoli

intero € 24,00 riduzione CartaInsieme € 21,00

ridotto bambini fino a 12 anni € 15,00 riduzione CartaInsieme € 12,00

ridotto secondo/terzo bambino € 12,00 riduzione CartaInsieme € 10,00

Biglietti

Bambino fino a 12 anni € 5,00

Adulto € 8,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad



PRENOTAZIONI E PREVENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Presso la Biglietteria del Teatro Ermanno Fabbri – Via Minghelli 11, Vingola:

martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00



Vendita nuovi abbonamenti e biglietti: dal 29 ottobre

Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.00

