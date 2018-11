“40 & lode”, un album per festeggiare i 40 anni di carriera di Dan

È fuori “40 & lode”, il nuovo album di Dan. La raccolta contiene 20 brani di cui 15 inediti e 5 canzoni scelte dal recente repertorio del cantautore modenese, come “Luciano”, dedicata al grande tenore Luciano Pavarotti, o “Modena ha gli occhi”, anch’essa legata a doppio filo alla città della Ghirlandina. Non mancano naturalmente i due singoli estivi, usciti lo scorso mese di giugno, nella versione italiana – “Brucio” – e spagnola – “La cabeza me quema”.

“In questi 40 anni ho scritto più di 250 canzoni e ho dovuto naturalmente fare una scelta – spiega Dan. – Alla fine ho deciso di non inserire le canzoni che mi hanno dato notorietà come “Vai Ferrari”, “Monica” e “Navigando nuvole”, ma ho voluto portare con me, nel mio album alla carriera, soprattutto gli ultimi brani a cui sono molto legato”.

“40 & lode” è un disco d’autore che conferma, ancora una volta, il talento e la versatilità musicale di un Artista capace di raccontare in musica i sentimenti, le passioni e le emozioni degli italiani. L’album, prodotto da Lungomare Srl e distribuito da Universal Music, è già in vendita in digitale e in fisico sia online che nei migliori negozi di dischi.

Dan (vero nome Dante Meschiari) inizia la carriera nel 1978 con il gruppo “I Moderni”. Nel 1984 esce “Vai Ferrari”, inno dedicato alla “Rossa” di Maranello, che vende oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo. Sull’onda del successo partecipa a molte trasmissioni televisive. Nel 1987 esce il primo 45 giri d'autore ,“Monica”, dedicato alla figlia, con cui vince il Free Show Estate; segue a breve l'LP “Navigando nuvole”, la cui title track vince il Free Show Inverno 1989.

Nel 1989 incontra Giuseppe Dati e Paolo Vallesi e da questa amicizia nasce il secondo LP “Disordinatamente Dante”. Nel luglio 1994 riceve il Grammy Europeo per la Canzone d'Autore-Premio Rino Gaetano con il brano “Non arrenderti”, che tratta del rapporto tra un malato terminale e i suoi cari. Seguono gli album “Non arrenderti” e “Trash ...d'autore”, che contiene il tormentone “Ivo...se lo sapevo”. Il 9 giugno 2014 Dante Meschiari viene premiato a New York, durante il “ 34th International Award Fontane di Roma”, dall’Accademia Internazionale La Sponda di Roma “per aver diffuso l’italianità nel mondo”. Nel 2015 esce l’album “Sono sempre stato così” mentre nell’estate 2017 è la volta de “Il Mondo canta Ferrari”, omaggio al Commendatore Enzo Ferrari. I brani del cd (prodotto da Lungomare e distribuito da Universal Music) sono interpretati, oltre che da Dan, da artisti del calibro di Concato, Ferradini, Mingardi, Toquinho, Skorpions, ecc. Sempre per Lungomare (distribuzione Universal Music) nel 2017 esce “Il piacere è tutto mio”: 11 brani inediti scritti da Dante Meschiari, Vittorio Costa e Stefano Bianchi. Il singolo omonimo è corredato da un video che ha superato 2 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha raggiunto il quarto posto fra i brani più scaricati su iTunes.

Dan è anche autore di sigle televisive (Tandem” - Rai2,“Sport 7” -Rai2, “Forza Italia” - sigla del “Mundial 86” su Rai2). In ambito sportivo ha scritto brani dedicati a Francesco Moser (“Moser Campione”), alla squadra di pallavolo di Modena (“Panini Olè”), alla Nave Scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci (“Veliero”) e ai 100 anni del Modena calcio (“Modena 1912”).