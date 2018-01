Allievi Scuola Alberghiera Serramazzoni in stage a Londra per due mesi

Nella capitale inglese sono andati otto ragazzi delle due classi “tecnico di cucina” e due ragazzi della classe “tecnico di servizi di sala-bar”, selezionati tra i quaranta allievi che frequentano i corsi di specializzazione. Gli allievi dell’istituto di Serramazzoni gestito dallo Ial Emilia-Romagna resteranno a Londra fino al 10 marzo per lavorare in aziende stellate della City, come Le Gavroche, Four Seasons, Locanda Locatelli, e Corithia Hotel.

"Sono più di vent’anni che mandiamo i nostri allievi del quarto anno di specializzazione a frequentare uno stage di otto settimane nei migliori alberghi e ristoranti londinesi – ricorda il direttore della Scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di Serramazzoni, Giuseppe Schipano – A Londra i nostri ragazzi hanno la possibilità di imparare l’arte di internazionalizzare i piatti, ma anche di contaminare la cucina europea con i prodotti tipici italiani, soprattutto quelli dell’Emilia-Romagna. Inoltre possono perfezionare l’uso delle lingue straniere e – conclude Schipano - vedere da vicino come si lavora in ristoranti e hotel frequentati da clienti molto esigenti."