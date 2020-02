Simona Bergamini torna in libreria con “L’allodola che canta al gufo”

Quarta pubblicazione per Simona Bergamini, artista e scrittrice di Camposanto, che per le edizioni Il Fiorino pubblica “L’allodola che canta al gufo”, una raccolta di poesie racchiusa all’interno di un piccolo racconto.

Il gufo è solitamente accostato al nero, al freddo, alla notte, ma anche alla saggezza ed alla regalità. simboleggia spesso il passaggio dalla vita alla morte. L’allodola è associata invece al colore bianco, alla vita, al suono, alla luminosità e al buonumore. Un dualismo sul quale mi sono divertita e mi sono lasciata andare.

"In apparente controtendenza con questo nostro periodi storico e con i toni spesso di “intolleranza” che sembrano avere il sopravvento, ho deciso di pubblicare una raccolta di poesie - spiega l'autrice - La poesia... per molti resta una parola un po’ ammuffita e spesso antipatica, legata agli studi fatti a scuola e ai versi da imparare a memoria. Io ho deciso di non lasciare le mie nel cassetto, ma di pubblicarle, pubblicarle su carta. Una sorta di atto di coraggio".

"Ma non sono un caso limite. La poesia, nonostante siano pochissime le case editrici interessate a questo genere letterario, non è assolutamente desueta. Alcuni nuovi poeti infatti arrivano proprio dai social network e... notizia delle notizie... spopolano. Forse perché il più delle volte vengono semplicemente proposte frasi corte, adatte appunto alla velocità che impone il web, o forse i motivi sono altri e andrebbero approfonditi", aggiunge Sioma Bergamini - Resta il fatto che, nel mio piccolo e intimo mondo, ho voluto lasciare un giusto spazio al piacere legato all’uso della parola e mi piace potermi illudere sul fatto che il lavoro svolto possa in qualche modo creare piacevoli associazioni di immagini ed idee".